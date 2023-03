A França em África é um risco para a UE. E não só

As falhas diplomáticas do Eliseu facilitaram a entrada do grupo Wagner em África. Os mercenários russos são agora mais mediáticos por causa da guerra na Ucrânia, mas antes disso já tinham fincado as suas garras na continente africano.

A França em África é um risco para a UE. E não só









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: A França em África é um risco para a UE. E não só O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar