Angola e EUA assinam acordo de serviços aéreos

Angola e os Estados Unidos assinaram "um acordo de serviços aéreos de céus abertos e um memorando de consultas no domínio da aviação civil, que visa promover um forte sistema de aviação internacional entre os dois países, baseado na sã concorrência das suas companhias aéreas e com acesso direto de Angola ao maior sistema de aviação civil do mundo", anunciou esta quinta-feira, 27 de abril, em comunicado, o Ministério dos Transportes de Angola.



Os acordos, que flexibilizam as regras para os voos comerciais entre ambos os países, foram rubricados pelo titular da pasta angolano, Ricardo Viegas D’Abreu e pelo secretário de Estado dos Transportes norte-americano, Pete Buttigieg.





Segundo o Governo angolano, as parcerias com os Estados Unidos consolidam o país no espaço aéreo mundial, "sobretudo tendo no horizonte a entrada em funcionamento do novo aeroporto internacional" de Luanda. Esta infraestrutura aeroportuária deverá entrar em funcionamento em novembro deste ano.





Pete Buttigieg, citado pelo referido comunicado, considerou "o novo aeroporto importantíssimo para o desenvolvimento da região subsariana do continente africano e uma forte alavanca para o seu desenvolvimento" e mostrou abertura para ajudar Angola a captar investimento. "Mantenha-nos informados sobre todos os projetos que considere serem importantes, pois podemos sempre colocá-los no radar dos nossos investidores", disse o secretário de Estados dos Transportes dos EUA.





Este acordo, assegura o Ministério liderado por Ricardo Viegas D’Abreu, vai permitir que "as companhias aéreas de ambos os países ofereçam ao público uma vasta gama de opções de serviços, com preços inovadores e competitivos".





Além do transporte aéreo, as hipóteses de investimento nas zonas logísticas, aproveitando o pacote de investimento de 1,2 mil milhões de dólares que Washington aprovou para Angola, foram outro dos temas abordados durante o encontro entre Ricardo Viegas D’Abreu e Pete Buttigieg.