Angola é o 11.º país de África com mais milionários

Angola é o 11º país de África com mais milionários e Moçambique surge na 16ª posição deste ranking elaborado pela consultora Henley & Partners. O pódio é ocupado pela África do Sul, em segundo lugar surge o Egito e em terceiro a Nigéria.





Angola possui 2.400 milionários e quatro multimilionários (mais de 100 milhões de dólares), de acordo como os dados da Henley & Partners que têm como fonte a New Word Health. As estatísticas revelam que a crise também afetou os níveis de riqueza pessoal em alguns países do continente africano.





No caso de Angola, a crise traduziu-se numa descida de 28% no número de milionários existentes no país no ano passado por comparação com os existentes em 2012.





Em Moçambique assistiu-se a um movimento inverso, provavelmente por força dos projetos de gás natural. Atualmente estão referenciados 1.100 milionários e dois multimilionários, mais 18% comparativamente a 10 anos antes.





Segundo a Henley & Partners o número de milionários em África deverá crescer 42% na próxima década. E há países que irão ainda mais além. Na Mauritânia, Ruanda e República Democrática do Congo, o número de milionários aumentará 60% no período referenciado.

Atualmente, África contabiliza 138 mil milionários, 328 multimilionários e 23 bilionários (mais de mil milhões de dólares). A Henley & Partners estima que o continente chegue a 2032 com 195 mil milionários.





O "Africa Wealth Report 2023" exibe as discrepâncias existentes no continente. Por exemplo, o Gana tem mais 24% de milionários (2.400) do que há uma década, mas prepara-se para realizar cortes nos serviços públicos, no âmbito da negociação com o FMI de um resgaste de três mil milhões de dólares.





Já a Zâmbia deverá ter mais 60% de milionários em 2032 (atualmente tem 600) mas entrou em incumprimento em 2020, registando uma dívida 17 mil milhões de dólares de dívida. A reestruturação da mesma colocou a China contra o Banco Mundial e outras instituições multilaterais.

A África do Sul conta com 37.800 milionários, 98 multimilionários e 5 bilionários. O Egito tem 16.100 milionários, 54 multimilionários e oito bilionários e a Nigéria 9.800 milionários, 27 multimilionários e quatro bilionários.

Os três países registam uma quebra do número de milionários por comparação com 2012, de 21%, 25% e 30%, respetivamente.





Debandada de milionários





Aproximadamente 18.500 milionários africanos abandonaram o continente entre 2012 e 2022. Segundo o "Africa Wealth Report 2023" da Henley & Partners a maior parte fixou residência no Reino Unido, Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos.





Um número significativo, ainda de acordo com o mesmo relatório, mudou-se para a Austrália, Canadá, Portugal, França, Israel, Mónaco, Nova Zelândia e Suíça.





Dos 52 milionários nascidos em África apenas 23 vivem no continente.





Um deles é o nigeriano Aliko Dangote, de 66 anos, considerado o homem mais rico de África, com uma fortuna avaliada em 12,4 mil milhões de dólares. Os seus negócios estendem-se a outros países do continente, casos do Benim, África do Sul, Togo e Gana, e vão do setor da alimentação aos seguros passando pelos cimentos.