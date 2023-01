Dona da De Beers acusada de envenenamento

A Anglo American, um conglomerado financeiro que é dono de empresas como a diamantífera De Beers, está a ser alvo de um processo judicial em que é acusada do envenenamento por chumbo de 140 mil zambianos. O processo visa a subsidiária sul-africana e poderá tornar-se uma das maiores ações coletivas de sempre realizada em África, avança o site Semafor.





A ação foi apresentada por advogados especializados em direitos humanos, em representação de 12 mulheres e crianças zambianas de aldeias próximas à mina de chumbo Kabwe, na Zâmbia, ao norte da capital Lusaka.





De acordo com o processo citado pelo Semafor, os advogados sustentam que as aldeias à volta da mina explorada pela Anglo American apresentam alguns dos níveis mais altos de poluição por chumbo do mundo, calculando que cerca de 140 mil mulheres e crianças zambianas tiveram problemas de saúde desencadeados por envenenamento. Entre as doenças verificadas incluem-se danos cerebrais, deficiências de desenvolvimento e danos de órgãos com risco de morte.





A ação, que está a ser avaliada por um tribunal de Joanesburgo, alega que o chumbo da mina se instalou no solo, na vegetação e nos cursos de água da cidade, representando um sério risco para sucessivas gerações durante décadas.





A Anglo American está avaliada em 60 mil milhões de dólares, tem sede no Reino Unido desde 1999, após a fusão com a Minorco, e tem atividade de mineração em África, Europa, América do Sul, América do Norte e Austrália, empregando cerca de 87 mil pessoas.