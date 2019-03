Estado angolano lesado em mais de 4.100 milhões em investimentos privados com fundos públicos

Segundo o documento, a que a agência Lusa teve acesso, o montante foi avaliado por uma Comissão Multissetorial criada pelo Presidente angolano, João Lourenço, em dezembro de 2018, com o objetivo de identificar os investimentos feitos com fundos públicos antes de chegar ao poder, em setembro de 2017.

"O Conselho de Ministros tomou conhecimento dos resultados do trabalho realizado pela Comissão Multissetorial criada pelo Presidente da República em dezembro de 2018, com a finalidade de identificar os investimentos privados feitos com fundos públicos, tendo apurado que, com estes investimentos, o Estado angolano foi lesado em mais de 4,7 mil milhões de dólares", lê-se no comunicado.

A informação consta num único parágrafo no final do comunicado do Conselho de Ministros Extraordinário de quarta-feira, não sendo adiantados quaisquer nomes dos alegados investidores.

Hoje, a Lusa indagou vários responsáveis do Ministério das Finanças e outros ligados ao ministro de Estado e do Desenvolvimento Económico e Social, Manuel Nunes Júnior, que detém a coordenação de todos os dossiês económicos do Governo, mas nenhum deles avançou qualquer pormenor, limitando-se a dar conta de que "tudo o que era para ser indicado é o que consta no comunicado" do Conselho de Ministros.

No entanto, questionados pela Lusa sobre se haverá procedimentos criminais na justiça, os mesmos responsáveis admitiram que o assunto possa vir a ser remetido ao Ministério Público para averiguações.