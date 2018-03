Marino Rajoy cancela visita a Angola

reuters

O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, decidiu cancelar a visita que tinha programado a Angola para os os dias 25 e 26 de Março, devido à situação na Catalunha. A informação foi avançada pela edição online do jornal El País.Esta quinta-feira, o parlamento catalão pretende eleger Jordi Turrul como presidente do Governo autonómico catalão. Turrul pertence ao bloco independentista e e está a braços com a justiça por rebelião e alegado desvio de fundos.Turrul é do mesmo partido de Carles Puigdemont, que está exilado na Bélgica, tendo sido porta-voz do Governo. Rajoy deu como justificação para o cancelamento da visita o facto de precisar ficar em Espanha para acompanhar a situação política.A deslocação de Mariano Rajoy a Luanda, onde tinha previsto um encontro com o Presidente angolano, João Lourenço, era vista como uma ofensiva dipolmática de Espanha para intensificar as relações económicas entre os dois países e aumentar o peso das empresas espanholas naquele país.