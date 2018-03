Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 14 de março de 2018 às 23:00

O caso Vicente e o superjuiz O juiz Carlos Alexandre foi depor terça-feira no âmbito da Operação Fizz, em que Orlando Figueira é arguido, e na qual está envolvido o ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vicente. O depoimento prestado pelo conhecido superjuiz pode ser determinante para a transferência do processo de Manuel Vicente para Angola, uma decisão que está dependente do Tribunal da Relação.