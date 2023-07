Mexidas do grupo Wagner em África já começaram

Os efeitos da rebelião do grupo Wagner, na Rússia, já se começam a fazer sentir em África. Nos últimos dias, centenas de mercenários do grupo começaram a abandonar a República Centro-Africana. Albert Yaloke Mokpem porta-voz do Presidente do país, Faustin-Archange Touadéra, garante que esta movimentação “não é uma partida definitiva, mas uma rotação”, sendo que virã

...