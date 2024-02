"Não me estou a esconder nem a fugir". Isabel dos Santos fala de uma "caça às bruxas política"

Leia Também Isabel dos Santos associa processo da Sonangol a calendário político de João Lourenço

"A primeira mulher multimilionária de África". É assim que Christina Lamb, correspondente-chefe do semanário britânico The Sunday Times, descreve Isabel dos Santos, de 50 anos, filha do antigo Presidente de Angola José Eduardo dos Santos, "estrela do Instagram e do Tik Tok" e procurada pela Interpol, na grande entrevista que o Expresso publica esta sexta-feira e que foi realizada no Dubai.Acusada de acumular uma fortuna de quase dois mil milhões de euros à custa do povo angolano, usando a influência do pai, a empresária viu os seus ativos serem expropriados ou congelados em todo o mundo pelos tribunais de Londres, Luanda, Lisboa e Amesterdão. Está proibida de entrar nos Estados Unidos.. Diz ainda: "Todas as minhas contas estão congeladas, o que significa que não tenho acesso a quaisquer fundos". Sobre o seu país, garante não ser um lugar seguro:Apesar de viver num país sem acordo de extradição com Angola, garante:"Quando o nosso pai é alguém poderoso, somos um alvo fácil. É fácil dizer que conseguimos isto ou aquilo por influência, mas não é verdade. Não recebi quaisquer subsídios ou apoios governamentais, nem acesso, nem empréstimos que não foram pagos. É tudo baseado em documentos falsificados".Quanto às razões que levam o Governo angolano a "persegui-la", diz tratar-se de "traição"."Quando [João Lourenço] tomou posse pela primeira vez, era muito popular, visto como uma mudança depois de décadas com o mesmo Presidente, e, muito rapidamente, a primeira coisa que decidiu fazer foi trair o ex-Presidente ao iniciar ataques contra ele e os seus familiares".Portugal também não ficou de fora da entrevista a Isabel dos Santos, país que acusa de executar pedidos judiciais de Angola contra si, sem os questionar. A empresária fala ainda do"Ajudei a construir uma ponte entre a ex-colónia e a antiga potência colonial, uma ponte de interesses comuns onde o relacionamento de trabalho e de negócios era mais equilibrado e justo. E isso deixa-me particularmente orgulhosa.Mas a posição de Portugal, agora, é a de aceitar todos os pedidos apresentados por Angola contra mim e executá-los sem questionar, o que é estranho. Sobretudo quando esses pedidos violam os princípios e as leis dos direitos humanos. Apresentámos uma queixa junto do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos [TEDH], que foi aceite. Mas as decisões do TEDH demoram muito tempo. Portugal diz que o arresto e congelamento dos meus bens foi feito a pedido de Angola. No âmbito da CPLP, o pedido foi executado sem qualquer avaliação por parte de Portugal. E eu nem sei do que se argumenta nos inquéritos abertos pelo DCIAP [Departamento Central de Investigação e Ação Penal] português. Não posso defender-me. Está tudo sob segredo de justiça. Mas certamente que o meu direito de defesa deveria sobrepor-se ao segredo de justiça, ou não?"