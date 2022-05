Presidente da Guiné-Bissau dissolve parlamento e marca legislativas para 18 de dezembro

Numa declaração à imprensa, após a reunião do Conselho de Estado, que durou cerca de 10 minutos, o porta-voz da Presidência guineense, Óscar Barbosa, anunciou que o chefe de Estado decidiu dissolver o parlamento e marcar as legislativas a 18 de dezembro.O decreto presidencial justifica a decisão de dissolução do parlamento com o facto de a Assembleia Nacional Popular "recusar de forma sistemática o controlo das suas contas pelo Tribunal de Contas" e por "defender e proteger, sob a capa da imunidade parlamentar deputados fortemente indiciados pela prática de crimes de corrupção, administração danosa e peculato"."Situações que tornam praticamente insustentável o normal relacionamento institucional entre órgãos de soberania e que, por conseguinte, constituem grave crise política", refere-se no decreto.Até à data das eleições o Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, decidiu manter em funções o primeiro-ministro, que se encontra fora do país, Nuno Gomes Nabiam, e o vice-primeiro-ministro, Soares Sambu.