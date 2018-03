São Tomé e Príncipe em vias de sair do grupo de países mais pobres e vulneráveis

São Tomé e Príncipe pode em breve sair do grupo das nações mais pobres e vulneráveis do mundo, juntamente com Butão, Kiribati e Ilhas Salomão, anunciou na quinta-feira um dirigente da Organização das Nações Unidas (ONU).