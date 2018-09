Argentina quer que FMI aumente apoio financeiro

Já a directora-geral do FMI considerou que foram feitos progressos para fortalecer o programa de assistência financeira à Argentina.

"As nossas discussões vão agora continuar a um nível técnico e, como dissemos anteriormente, o nosso objectivo comum é chegar a uma conclusão rápida para apresentar uma proposta ao conselho executivo do FMI", afirmou Lagarde.



Um porta-voz do FMI disse à agência Reuters que ainda não é certo quando é que o conselho executivo do FMI vai estar em condições para votar potenciais alterações ao programa da Argentina. O conselho de administração previa rever os progressos do acordo este mês, mas com as negociações do FMI com a equipa do ministério das Finanças argentino deixou de haver uma data oficial prevista.



No âmbito do resgate, o presidente argentino anunciou na segunda-feira, dia 3 de Setembro, um plano de austeridade incluindo a supressão de vários Ministérios e uma maior taxação das exportações, para reduzir o défice e estabilizar a economia.





A Argentina está a ter dificuldades em libertar-se das crises financeiras que afectam o país de forma cíclica, de 10 em 10 anos, nos últimos 60 anos. A crise mais recente, em 2002, atirou milhões de argentinos de classe média para a pobreza e diminuiu a confiança dos investidores na economia.



Na terça-feira, dia 04 de Setembro, a negociação do peso argentino encerrou a cair 2%, mesmo depois de o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, ter mostrado apoio ao presidente da Argentina e aos planos para conseguir financiamento do FMI.



"Se não estiver para breve uma linha de crédito alargada pelo FMI, então, num ambiente de subida do dólar e das taxas de juro norte-americanas, é difícil ver de onde virá o alívio para o peso argentino – e, de facto, para outras moedas de mercados emergentes com défices e dívidas elevadas", segundo um analista do Rabobank citado pela Reuters.