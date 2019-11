Bloomberg é candidato pelos democratas para "derrotar Trump" e "reconstruir a América"

O anúncio era já esperado, mas só este domingo se tornou oficial. Michael Bloomberg, de 77 anos, quer concorrer pelos democratas às eleições dos Estados Unidos no próximo ano.

"Estou na corrida à presidência para derrotar Donald Trump e reconstruir a América. Não podemos permitir mais quatro anos de imprudência e comportamentos anti éticos de Trump", afirmou Bloomberg em comunicado onde oficializa a sua candidatura.

"Temos de ganhar esta eleição e começar a reconstruir a América", reforçou.

O antigo "mayor" (semelhante a presidente da câmara) de Nova Iorque também anunciou a sua candidatura nas redes sociais, com mensagens em inglês e espanhol, onde destaca que a "experiência única que tem como empresário, governante e filantropo" permitirá "vencer" Trump e liderar o país.

I’m running for president to defeat Donald Trump and rebuild America.



I believe my unique set of experiences in business, government, and philanthropy will enable me to win and lead.