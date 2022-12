Comité da Câmara dos Representantes recomenda que Trump seja julgado por ataque ao Capitólio

Um Comité da Câmara dos Representantes recomendou que Donald Trump seja julgado criminalmente pelo seu papel no ataque ao Capitólio a 6 de janeiro de 2021. Esta é a conclusão de uma investigação de 17 meses e é a primeira vez que um antigo presidente norte-americano tem tal recomendação.O Comité, que votou de forma unânime esta segunda-feira, aponta inúmeros crimes. Entre eles está a insurreição, o que impediria Trump de voltar a sentar-se na Casa Branca, caso fosse julgado, bem como a obstrução de procedimentos por parte do Congresso.A recomendação do Comité não obriga a uma ação judicial por parte do Departamento de Justiça, mas é um documento de extrema importância para os procuradores federais e estatais.Outro Comité da Câmara dos Representantes deve reunir-se esta terça-feira para considerar tornar pública a declaração de impostos de Donald Trump, algo que o antigo presidente tem lutado para manter privado. Nas últimas semanas, também a empresa de Trump foi condenada por fraude.Os acontecimentos das últimas semanas dificultam cada vez mais uma reeleição nas eleições 2024, a que Trump disse que vai concorrer. No entanto, as sondagens colocam-no já atrás de Ron DeSantis, um dos grandes vencedores republicanos nas eleições intercalares.Donald Trump tem estado a ser investigado pelo episódio de invasão do Capitólio a 6 de janeiro de 2021, devido à alegação de que o antigo presidente colocou em risco a vida de todos os membros do Congresso quando impeliu os seus apoiantes rumo ao Capitólio, que foi tomado por uma multidão em fúria.