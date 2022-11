Donald Trump anuncia candidatura à presidência dos Estados Unidos

Leia Também Biden planeia recandidatar-se à presidência e promete anúncio para 2023

O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - que falhou para Joe Biden a recondução no cargo nas eleições de 2020 - anunciou esta terça-feira que vai voltar a candidatar-se ao lugar nas presidenciais de 2024.O anúncio foi feito na Florida, na sua propriedade em Mar-a-Lago, durante o qual o ex-presidente evitou insultos diretos mas criticou as posições da administração Biden. "Há dois anos éramos uma grande nação e vamos voltar a sê-lo novamente", assegurou.Ao longo de uma hora de discurso Donald Trump não voltou a levantar acusações de fraude eleitoral em 2020 nem mencionou o ataque ao Capitólio em janeiro do ano passado, preferindo focar-se em temas que dominaram a sua presidência, como os migrantes.O anúncio surge mais cedo do que era esperado e é visto pelos analistas como uma forma de desincentivar possíveis concorrentes do Partido Republicano. Acontece também cerca de uma semana e meia depois das eleições intercalares nos Estados Unidos, onde os democratas conseguiram um resultado muito melhor do que o antecipado.Na Indonésia, Joe Biden - que se encontra em Bali a propósito do encontro do G20 - indicou não ter tido reação ao anúncio, tendo postado no Twitter um vídeo onde indica os erros da administração Trump.