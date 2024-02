Criação de emprego nos EUA em janeiro duplica previsões. São novos 350 mil postos

A economia dos Estados Unidos criou 350 mil novos empregos em janeiro, um número que quase duplica os 176 mil postos de trabalho esperados pelos analistas. Os dados divulgados esta sexta-feira dão um novo argumento de peso para que a Reserva Federal (Fed) norte-americana possa adiar o início do ciclo de cortes nas taxas diretoras.





A taxa de desemprego na maior economia mundial manteve-se inalterada nos 3,7%.Os dados referentes a novembro e dezembro foram revistos em alta, em parte devido a uma alteração no "processo de 'benchmark'" utilizado, indicou o Gabinete de Estatísticas Laborais.Assim, em novembro foram criados 182 mil empregos, em vez dos 173 mil anteriormente reportados, já no último mês de 2023 o número de postos de trabalho criados cifrou-se em 333 mil, mais 117 mil do que os 216 mil anunciados.