Criação de emprego nos EUA supera expetativas, mas taxa de desemprego sobe

A economia dos Estados Unidos criou 311 mil empregos em fevereiro, muito acima dos 210 mil esperados pelos economistas, revelou esta sexta-feira o Departamento do Trabalho dos EUA. No entanto, a taxa de desemprego subiu dos 3,4% registados em janeiro para os 3,6%.De acordo com os dados hoje divulgados, o número de pessoas desempregadas na maior economia mundial aumentou para 5,9 milhões.O setor do lazer, alojamento e restauração foi responsável por 105 mil novos postos de trabalho. O emprego neste setor encontra-se ainda 2,4%, ou 410 mil empregos, abaixo dos níveis de fevereiro de 2020, antes da pandemia da covid-19.O comércio a retalho gerou 50 mil novos empregos, enquanto o setor público foi responsável por 46 mil postos de trabalho adicionais.O valor do pagamento por hora trabalhada no setor privado subiu 0,2% no mês passado face a janeiro, para 33,09 dólares.