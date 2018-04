Défice comercial dos EUA em máximo de mais de nove anos

Miguel Baltazar/Negócios

O saldo negativo da balança comercial dos EUA aumentou 1,59% em Fevereiro, ascendendo a 57.600 milhões de dólares (46,9 mil milhões de euros), o valor mais elevado em mais de nove anos, revelou esta quinta-feira o Departamento do Comércio norte-americano.

As exportações norte-americanas atingiram um novo recorde de 204,4 mil milhões de dólares, mas as importações também fixaram um novo máximo histórico ao crescerem para 262 mil milhões de dólares.

Numa altura em que a Casa Branca aposta tudo no proteccionismo, impondo tarifas às importações oriundas da China, os números desafiam a vontade expressa de Donald Trump de tornar mais equilibrada a balança comercial.

Ainda assim, o défice no comércio de bens com a China encolheu 18,6% face a Janeiro, para os 29,3 mil milhões de dólares.