Merkel e Macron visitam Trump em último esforço para evitar guerra comercial

Angela Merkel planeia encontrar-se com Donald Trump escassos dias antes de terminar o prazo para a isenção temporária concedida pelos Estados Unidos à União Europeia relativamente às novas tarifas aduaneiras aplicadas à importação de aço e alumínio.





O jornal alemão Bild avança que a chanceler germânica pretende visitar os Estados Unidos no dia 27 de Abril para se reunir com o presidente americano, isto a três dias de 1 de Maio, a data em que expira a isenção concedida por Washington. Antes de Merkel, o presidente francês Emmanuel Macron estará em solo americano no dia 24 de Abril.