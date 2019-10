Economia dos EUA abranda menos do que o esperado no terceiro trimestre

O crescimento da economia dos Estados Unidos abrandou menos do que o esperado no terceiro trimestre, a beneficiar da evolução favorável dos gastos dos consumidores e da recuperação das exportações, que ajudaram a compensar a queda do investimento das empresas.

De acordo com os dados revelados pelo Departamento do Comércio esta quarta-feira, 30 de outubro, o PIB cresceu 1,9% no período entre julho e setembro, o que traduz uma ligeira desaceleração face à subida de 2% registada no segundo trimestre. Esta evolução foi mais favorável do que era esperado pelos economistas, que apontavam para um crescimento de apenas 1,6%.

Apesar disso, os dados não deverão alterar os planos da Reserva Federal dos Estados Unidos que, daqui a poucas horas, deverá anunciar o terceiro corte dos juros, depois das descidas de julho e setembro, citando o abrandamento global, a saída do Reino Unido da União Europeia e a incerteza sobre as políticas comerciais.

Esse foi precisamente um dos motivos da quebra da confiança dos empresários, que contribuiu para o segundo trimestre consecutivo de descida do investimento das empresas – entre julho e setembro a diminuição foi de 3%, a contração mais acentuada dos últimos três anos e meio.

Apesar de a administração Trump ter anunciado recentemente um acordo comercial parcial com Pequim – que suspendeu o agravamento das tarifas previsto para outubro – os economistas acreditam que o crescimento económico continuará em perigo até que todas as taxas alfandegárias impostas no decurso do conflito comercial sejam retiradas.

Além disso, é cada vez menor o efeito de estímulo decorrente da reforma fiscal de 2017, o que coloca dúvidas sobre o ritmo de expansão da economia norte-americana, que está já no 11.º ano consecutivo.

Certo é que, apesar da evolução mais favorável do que o esperado no terceiro trimestre, os Estados Unidos deverão falhar novamente a meta da administração Trump de uma subida anual do PIB de 3%. Em 2018, o crescimento foi de 2,9%.