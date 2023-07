Economia dos EUA criou 209 mil empregos em junho. Mercado esperava 230 mil

A economia norte-americana criou 209 mil empregos em junho, indicou esta sexta-feira o Departamento do Trabalho dos EUA. O valor ficou abaixo dos 230 mil postos de trabalho esperados pelos economistas e veio aliviar o sentimento nos mercados, que receiam que a robustez do mercado laboral dê argumentos à Reserva Federal (Fed) para prosseguir ou até mesmo reforçar a sua política monetária restritiva.A taxa de desemprego aliviou ligeiramente face a maio, passando dos 3,7% para os 3,6%, mantendo-se em níveis historicamente baixos.No setor público foram criados 60 mil postos de trabalho, em linha com a média mensal de 63 mil novos empregos mensais gerados pelo Estado na primeira metade do ano. Contudo, o número de trabalhadores no setor público ainda se encontra 161 mil abaixo dos níveis pré-pandemia.O setor da construção foi responsável por mais 23 mil empregos, enquanto no lazer e hospitalidade a criação de emprego cifrou-se em 21 mil.O retalho, pelo contrário, perdeu 11 mil trabalhadores, tal como o setor de transporte e logística (- 7 mil).O salário médio por hora no setor privado subiu 12 cêntimos, ou 0,4%, em junho, para os 33,58 dólares.O Departamento do Trabalho reviu em baixa os dados referentes a abril e maio. Assim, em abril foram criados 217 mil empregos, em vez dos 294 mil anteriormente indicados. Em maio o número de novos postos de trabalho foi de 306 mil e não de 339 mil.Após a divulgação do relatório, os futuros dos principais índices de Wall Street recuperaram e aproximam-se da linha d'água, com os números agora conhecidos a acalmarem os receios de uma ação mais vigorosa da Fed.Já as "yields" da dívida soberana dos EUA aliviaram logo após a publicação dos dados do emprego.