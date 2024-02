EUA em vias de anunciar "importantes" sanções contra a Rússia

Os Estados Unidos estão em vias de anunciar um "importante" pacote de sanções contra a Rússia depois da morte do principal líder da oposição russa, Alexei Navalny, na passada sexta-feira.O anúncio foi feito pelo presidente norte-americano, a partir da Casa Branca. "Eu disse-vos que íamos anunciar sanções sobre a Rússia. Temos um pacote 'importante' a ser anunciado na sexta-feira", disse Joe Biden."Estamos a contemplar o que mais pode ser feito", acrescentou.O pacote "substancial" de sanções financeiras "vai ter lugar na data que marca os dois anos da invasão na Ucrânia", que teve lugar a 24 de fevereiro de 2022, vai cobrir "diferentes elementos do setor militar e industrial russo e fontes de receita para a economia russa" que alimentam a "máquina de guerra" e a "repressão" de Vladimir Putin, detalhou o conselheiro para a segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan.O presidente dos EUA tem sido peremptório a assumir que o presidente russo foi responsável pela morte de Navalny que se encontrava preso no Ártico. Em 2021, Biden avisou Putin, numa cimeira em Genebra, das consequências significativas caso o opositor russo viesse a morrer na prisão.O porta-voz da Casa Branca, John Kirby, revelou ainda esta terça-feira que a embaixada norte-americana na Rússia tem pedido "total transparência" sobre a causa da morte de Navalny, mas mostrou-se pouco confiante do pedido de Washington."Sem deixar de lado que, independentemente da resposta cientifica atual, Putin é o responsável, à falta de uma investigação credível sobre a sua morte [de Navalny], é dificil chegarmos a um ponto em que possamos confiar nas palavras dos russos", acrescentou Kirby.Os Estados Unidos têm imposto várias sanções à Rússia ao longo dos últimos dois anos, afetando setores da economia e responsáveis políticos e militares, mas é pouco claro se as novas sanções terão um efeito prático em Moscovo.