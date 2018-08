Ex-director de campanha de Trump condenado por oito crimes

Paul Manafort, antigo director de campanha de Donald Trump, estava acusado de 18 crimes fiscais e bancários, tendo sido condenado por oito crimes. Os membros do juri do seu julgamento não chegaram a consenso em 10 crimes, pelo que o responsável não foi condenado nestes casos. Manafort enfrenta uma pena de prisão máxima de 80 anos, segundo a CNN.



O julgamento durou 16 dias e as deliberações do juri foram dadas quatro dias após o fim do julgamentom revela a CNBC.

O antigo director de campanha de Donald Trump, Paul Manafort, entregou-se, no final de Outubro do ano passado, às autoridades, na sequência da investigação sobre o alegado conluio entre a campanha do candidato republicano e personalidades russas tendo em vista a manipulação do resultado das eleições que decorreram em Novembro de 2016.

Manafort foi chefe da campanha de Trump durante pouco mais de dois meses, tendo renunciado ao cargo em Agosto de 2016, devido às suspeitas de que poderia ter recebido milhões de dólares de pagamentos ilícitos de um partido político pró-russo da Ucrânia.

Essas suspeitas deram origem a uma investigação especial do Departamento de Justiça liderada pelo procurador Robert Mueller, que sondou os negócios e ligações de Manafort a esse grupo político, o Partido das Regiões, que apoiou o antigo líder da Ucrânia Viktor Yanukovich.

As acusações de que Manafort foi alvo não estavam incidiram sobre actividades relacionadas com a campanha eleitoral dos EUA, mas sim sobre o trabalho de lóbi de Manafort na Ucrânia e aquilo que os procuradores definiram como um esquema para esconder dinheiro das autoridades fiscais e do público, que resultou na lavagem de mais de 18 milhões de dólares.