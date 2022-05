Inflação nos EUA abranda pela primeira vez em oito meses mas fica aquém das estimativas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A inflação nos EUA abrandou em abril mas ficou aquém do previsto pelos economistas, revelam os números publicados esta quarta-feira pelo Departamento do Trabalho.

Em abril, o índice de preços no consumidor norte-americano aumentou para 0,3% em cadeia e para 8,3% em termos homólogos.





Excluindo os componentes de alimentos e energia, o cabaz de preços subiu para 0,6% face a março e para 6,2% e comparação com abril do ano passado.

Estes números significam que se registou um abrandamento económico face a março, quando a inflação tocou nos 8,5%, mas fica aquém das estimativas dos economistas.





Os especialistas ouvidos pela Bloomberg estimavam que o índice geral aumentasse para 0,2% em cadeia, enquanto o cabaz sem alimentos e energia deveria subir apenas para 0,4%, face ao mês anterior.

Na semana passada, ao anunciar um aumento das taxas de juro em 50 pontos base, o presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed) abriu a porta a mais subidas da taxa de fundos federais, caso a inflação justificasse.





Para além do IPC, falta agora divulgar o índice de preços de consumo pessoal relativo a abril, o indicador inflacionário preferido do banco central e que será divulgado no próximo dia 27 de maio.