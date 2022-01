Inflação nos EUA atinge 7% em dezembro, o valor mais elevado em 40 anos

Leia Também Inflação nos EUA dispara para 6,8%, máximo desde 1982

O índice de preços no consumidor voltou a subir nos Estados Unidos, elevando a inflação registada nos 12 meses de 2021 para 7%. Este é o nível mais rápido de subida dos preços na maior economia do mundo no espaço de 40 anos, já que é preciso recuar até junho de 1982 para encontrar valores semelhantes na inflação.De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira, em dezembro os preços subiram 0,5% face ao mês anterior, valor que ultrapassou as estimativas dos economistas, que antecipavam uma subida de 0,4% entre os dois meses.Ainda assim, os números da inflação nos 12 meses vão ao encontro das estimativas dos economistas, que antecipavam a chegada aos 7%, depois de em novembro o índice de preços ter atingido os 6,8%.O maior contributo para a subida dos preços surge da área da habitação e dos carros usados. "O índice da alimentação também contribuiu, ainda que a subida seja menor nos meses mais recentes, registando-se uma subida de 0,5% em dezembro", indica o gabinete de estatísticas norte-americano, que refere que a maior subida de preços na alimentação foi registada no índice de frutas e vegetais, que ficaram 0,9% mais caros ao longo do mês.Analisando especificamente dezembro, foi registada uma quebra nos preços da energia, que "pôs fim a uma série longa de aumentos".