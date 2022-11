Nancy Pelosi deixa a liderança democrata na Câmara dos Representantes dos EUA

Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos e primeira mulher a assumir o cargo, anunciou esta quinta-feira que vai deixar a liderança do Partido Democrata, ao fim de duas décadas à frente da bancada azul da câmara baixa norte-americana.Pelosi levou os democratas à vitória por duas vezes na Câmara dos Representantes e tem sido uma figura central, com significativas conquistas legislativas no país, quer durante a administração Obama, quer durante a de Biden."É tempo de uma nova geração liderar o partido democrata, que eu tanto respeito", disse Nancy Pelosi, que discursou esta quinta-feira na Câmara dos Representantes. "E estou grata que tantos estejam prontos e dispostos a abraçar esta enorme responsabilidade", continuou referindo-se àqueles que deverão agora tomar as rédeas do partido.A saída de Pelosi acontece após os republicanos terem conquistado uma maioria na câmara baixa, resultado das eleições intercalares. Kevin McCarthy deverá ser o republicano a assumir a liderança da Câmara dos Representantes, acompanhando o sucesso dos vermelhos nas eleições. Ainda assim os democratas vão continuar com maioria no Senado.Após o anúncio, a Casa Branca publicou um comunicado em que o Presidente Joe Biden refere que Nancy Pelosi será lembrada como "a presidente mais consequente na história da Câmara dos Representantes"."Em tudo o que faz, reflete dignidade nas suas ações e uma dignidade que ela vê na vida das pessoas desta nação", escreveu o chefe de Estado, também ele democrata.