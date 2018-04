Nove feridos em incidentes à chegada de Lula à prisão

Nove pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança e um polícia, em incidentes no exterior da sede da Polícia Federal brasileira em Curitiba na noite de sábado, durante a entrada do ex-Presidente Lula da Silva para cumprir a pena de prisão.

Os incidentes ocorreram quando o helicóptero que transportava Lula da Silva aterrou nas instalações da sede da Polícia Federal (PF), de acordo com fontes da Polícia Militar citadas pelo portal de notícias da Globo, G1, e pela agência Efe, tendo explodido dois supostos petardos no meio da concentração de simpatizantes do antigo chefe de Estado.





Os agentes federais que se encontravam no interior das instalações da PF responderam lançando gás lacrimogéneo, obrigando os apoiantes de Lula da Silva a dispersarem-se pelas ruas.





As forças de segurança também usaram balas de borracha contra os manifestantes que apoiavam Lula da Silva, mas nenhum dos feridos se encontra em estado grave, embora alguns tenham sido transportados para hospitais. Segundo a Polícia Militar, as balas de borracha foram usadas para afastar os manifestantes que, alegadamente, teriam agredido elementos desta força de segurança.





A poucos metros destes incidentes estavam dezenas de pessoas a favor da prisão de Lula que, de forma pacífica, foram obrigadas a abandonar o local, medida também aplicada para os jornalistas.

Um juiz brasileiro proibiu no sábado protestos e acampamentos nas imediações da sede da Polícia Federal (PF) em Curitiba, onde o ex-Presidente Lula da Silva começou a cumprir uma pena de 12 anos e um mês de prisão.

Segundo fontes oficiais, a decisão foi tomada na noite de sábado no pelo juiz Ernani Mendes Silva Filho, após constatar a "concentração de pessoas e movimentos que podem causar perturbações aos residentes" e causar problemas à segurança.



Manifestações pró e contra Lula em várias cidades