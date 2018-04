Lula da Silva anuncia que vai respeitar ordem de prisão

O antigo presidente do Brasil discursa depois da missa em memória da esposa, Marisa Letícia, falecida no ano passado.

O ex-Presidente do Brasil Lula da Silva adiantou, este sábado, que vai respeitar a ordem de prisão decretada pela justiça brasileira, que o condenou a 12 anos de cadeia por corrupção, avança a agência Lusa.

"Eles decretaram a minha prisão. E eu vou atender o mandato deles e vou atender porque eu quero fazer a transferência de responsabilidades. Eles acham que tudo o que acontece nesse país, acontece por minha causa", anunciou à multidão.





"Eu não estou escondido. Eu vou lá para eles saberem que eu não tenho medo", afirmou Lula da Silva, sobre a decisão de se entregar, citado pelo Folha de São Paulo. "Os poderosos podem matar uma rosa, mas jamais poderão deter a chegada da primavera", acrescentou.



Lula da Silva começou o seu discurso, o primeiro depois de ter sido decretada a sua prisão, por elogiar Guilherme Boulos do PSOL e coordenador do Movimento Sem-Tecto e Manuela D'Ávila (PC do B), ambos pré-candidatos à presidência.



Depois dedicou algumas palavras a Dilma Rousseff, presidente destituída. Afirmou que o seu governo não teria sido o que foi "sem o apoio da companheira Dilma". "A Dilma foi a pessoa que me deu a tranquilidade de fazer quase tudo o que eu consegui fazer na Presidência da República".



Lula passou depois às críticas. Afirmou que a Polícia Federal e o Ministério Público mentiram quando o apontaram como destinatário do triplex em Guarujá, São Paulo. "Sou o único ser humano que estou a ser processado por um apartamento que não é meu. Pensei que o [Sérgio] Moro fosse resolver e ele mentiu também", disse.



"Não os perdoo por terem passado para a sociedade a ideia de que eu sou um ladrão", afirmou o antigo presidente brasileiro à multidão que o ouvia em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos. Minutos antes do seu discurso, vários manifestantes gritaram para que Lula não se entregasse.



"Há muito tempo atrás, sonhei que era possível um metalúrgico sem diploma na Universidade cuidar mais da educação do que is diplomados e concursados que governaram este país", realçou. "Se foi esse o crime que eu cometi, vou continuar a ser criminoso", continuou.



"A história daqui a alguns dias vai provar que quem cometeu o crime foi o delegado que me acusou, foi o juiz que me condenou", considerou o ex-presidente brasileiro. "Eu sairei dessa maior, mais forte e mais verdadeiro", disse para depois concluir o discurso. "Esse pescoço eu não baixo. Vou chegar de cabeça erguida e vou sair de peito estufado", concluiu.



De acordo com a informação recolhida pelo jornal Folha de São Paulo, Lula da Silva deverá almoçar com a família na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, antes de se entregar. A Polícia Federal já terá todo o esquema preparado, sendo que deverá ser um carro descaracterizado a ir buscar o ex-presidente brasileiro e levá-lo ao aeroporto de Congonhas.





(Notícia actualizada às 17:35 com mais informação)