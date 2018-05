Santos Silva: "Foi lamentável" o que aconteceu nas eleições da Venezuela

O ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, lamentou esta segunda-feira que as eleições na Venezuela, que deram a vitória a Nicolás Maduro, tenham tido uma "fraca" participação popular.

"Registamos e lamentamos que as eleições na Venezuela tenham decorrido com uma fraca participação popular – foram mais os que não votaram do que os que votaram -, com um prazo injustificado e que não permitiu às diferentes forças políticas concorrerem. Foi lamentável, mas tudo isto estava previsto", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, à margem da conferência Exporta Online, organizada pela AICEP em Matosinhos.