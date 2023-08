Senado brasileiro confirma aumento do salário mínimo para 250 euros

O Senado brasileiro aprovou esta quinta-feira o aumento do salário mínimo para 1.320 reais (250 euros) e alargou isenção de imposto para aqueles que ganham até 2.640 reais (500 euros).





O reajuste do salário mínimo de 1.302 (247 euros) para 1.320 (250 euros, ao câmbio de hoje) já estava em vigor desde 1 de maio através de uma medida provisória - um mecanismo que precisava de ser confirmado no prazo de 120 dias na Câmara dos Deputados e no Senado – do Presidente brasileiro, Lula da Silva.





Contudo, a medida perderia validade se não fosse aprovada em definitivo.



O relator do projeto, o senador Jaques Wagner, do mesmo partido de Lula da Silva, citado na Agência Brasil, afirmou que o objetivo do Governo será aumentar o salário mínimo todos os anos, o que implica "um volume maior de dinheiro no bolso do trabalhador e, portanto, movimenta mais o comércio, movimenta mais a economia brasileira, trazendo prosperidade para todas as famílias".



Foi ainda aprovado hoje no Senado brasileiro o aumento de 1.903 reais (366 euros) para 2.640 reais (500 euros) o teto para isenção de imposto sobre o rendimento.