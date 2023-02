Taxa de desemprego nos Estados Unidos cai para mínimos de 53 anos

A taxa de desemprego nos Estados Unidos foi de 3,4% em janeiro - a mais baixa desde maio de 1969, abaixo das expectativas dos analistas que esperavam uma subida para 3,6%.Os dados divulgados pelo Departamento do Trabalho dos Estados Unidos pintam um cenário difícil para a Reserva Federal norte-americana, uma vez que parece indicar que a subida das taxas de juro segue sem fazer efeito no mercado laboral, algo que o presidente da Fed, Jerome Powell, tinha revelado como necessário para o fim do ciclo de subida dos juros diretores.Em janeiro foram criados 517 mil postos de trabalho, depois de uma revisão em alta de mais 260 mil criados em dezembro. Este valor supera as estimativas dos analistas, que esperavam uma subida de 188 mil.Estes dados mostram robustez no mercado de trabalho, apesar do aumento de preços generalizado, do menor consumo e de um "outlook" económico muito incerto. A procura por trabalhadores continua assim a superar a procura, ameaçando manter os salários a crescer e a inflação a aumentar, por via do consumo.