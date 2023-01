Criação de emprego nos EUA bate expectativas. Taxa de desemprego cai para 3,5%

3,848.00 pontos, o industrial Dow Jones a valorizar 0,62% para os 33.274,00 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite soma 0,53% para os 10.877,50 pontos.



O mercado de trabalho norte-americano segue robusto. Em dezembro, foram criados 223 mil postos de trabalho, mais 20 mil do que o previsto pelos economistas, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Departamento do Trabalho dos Estados Unidos Os setores de lazer e hotelaria, cuidados de saúde e construção foram os que mais postos de trabalho criaram.Já a taxa de desemprego desceu para os 3,5%, o que corresponde a 5,7 milhões de desempregados em dezembro, abaixo dos 3,7% registados em novembro. O número de desempregados a longo prazo, ou seja sem emprego durante 27 semanas ou mais, recuou em 146 mil para 1,1 milhão.Estes dados dão força à Reserva Federal norte-americana (Fed) para continuar com a subida das taxas de juro de forma a combater a elevada inflação, uma vez que indicam que o mercado de trabalho se mantém robusto. O objetivo da autoridade monetária é trazer a inflação para os 2%, sendo que em novembro se fixou nos 7,1%.As bolsas norte-americanas seguem a valorizar no "premarket" após a divulgação dos dados do emprego, com o S&P 500 a subir 0,50% para osNotícia atualizada às 13h54