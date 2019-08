Tiroteio fez 20 mortos em El Paso. Polícia investiga "possível crime de ódio"

Patrick Crusius, um branco de 21 anos e detido pela polícia, foi já identificado como o autor do tiroteio de sábado num supermercado Walmart no sul de El Paso, uma cidade fronteiriça com o México, com cerca de 700 mil habitantes. Segundo as primeiras investigações, o autor dos disparos, natural de Allen, perto de Dallas, no Texas, terá atuado sozinho e a arma que utilizou foi apreendida.

"O tiroteio de hoje (sábado) em El Paso, Texas, não só foi trágico como foi um ato de cobardia. Partilho com todos neste país a condenação deste odioso ato", reagiu Donald Trump, após o primeiro balanço oficial, na rede social Twitter.



"Falei com o governador" do Texas, Greg Abbott, para lhe "transmitir o apoio do governo federal", acrescentou o inquilino da Casa Branca. Greg Abbott lamentou um dos "dias mais mortíferos da história do Texas". Da mesma forma, o vice-Presidente dos EUA, Mike Pence, lamentou "a perda de tantas vidas inocentes", na mesma rede social.

Por seu lado, o governador de Nova Iorque, Adrew Cuomo, manifestou pesar com o "terrível tiroteio" e criticou Donald Trump por se curvar perante a National Rifle Association (NRA). "Enquanto o Presidente se curva covardemente perante a NRA, a epidemia da violência armada está a destruir a nossa nação", disse.Por cá, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou na noite de sábado uma mensagem ao seu homólogo norte-americano, Donald Trump, na qual lamenta o tiroteio. "Perante o violento tiroteio ocorrido hoje [sábado] num centro comercial em El Paso, Texas, o Presidente da República enviou uma mensagem ao Presidente dos EUA, expressando condolências aos familiares das vítimas mortais e desejos de rápidas melhoras a todos os feridos", indica uma nota publicada no site oficial da presidência.Os tiroteios e ataques armados ocorrem com muita frequência nos Estados Unidos. Na terça-feira, duas pessoas foram mortas e um polícia ferido num supermercado da cadeia Walmart no Mississippi.No domingo, três pessoas, incluindo um rapaz de 6 anos, foram mortas quando um atirador de 19 anos abriu fogo durante um festival de gastronomia de Gilroy na Califórnia, a sul de San Francisco.