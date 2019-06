Trump ameaça avançar com tarifas se pacto migratório não passar no Parlamento mexicano

We have fully signed and documented another very important part of the Immigration and Security deal with Mexico, one that the U.S. has been asking about getting for many years. It will be revealed in the not too distant future and will need a vote by Mexico’s Legislative body!.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de junho de 2019

....We do not anticipate a problem with the vote but, if for any reason the approval is not forthcoming, Tariffs will be reinstated! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de junho de 2019

"Não antecipamos um problema com o voto, mas, se por qualquer razão a aprovação não acontecer, as tarifas serão restabelecidas", acrescentou.Em causa estão as "medidas rigorosas", nas palavras de Donald Trump, que o México aceitou implementar para travar os fluxos migratórios de centro-americanos que chegam aos Estados Unidos através do México.O acordo, assinado pelos dois países, prevê que o México "tomará medidas decisivas para desmantelar as organizações de contrabando e tráfico, bem como as suas redes ilícitas de transporte e financiamento". As autoridades mexicanas comprometeram-se ainda a reforçar a fronteira sul dos Estados Unidos com mais membros da Guarda Nacional mexicana.Em troca, os Estados Unidos suspendem as tarifas sobre os produtos importados ao México, que entrariam em vigor esta segunda-feira. As tarifas, que afetariam todas as importações de produtos mexicanos, começariam em 5% e subiriam a cada mês, até atingir os 25% em outubro.