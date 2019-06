Wall Street sobe pela sexta sessão consecutiva

This is because the Euro and other currencies are devalued against the dollar, putting the U.S. at a big disadvantage. The Fed Interest rate way too high, added to ridiculous quantitative tightening! They don’t have a clue! https://t.co/0CpnUzJqB9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de junho de 2019

No arranque da semana são as tréguas entre os EUA e o México que beneficiam a negociação. No sábado os EUA firmaram um acordo comercial com o México - ficando assim suspensas as tarifas que entrariam em vigor ontem - que fica dependente do cumprimento de medidas "sem precedentes" relativas ao controlo do fluxo migratório por parte das autoridades mexicanas.A influenciar os mercados na sessão de hoje está também mais uma ameaça de Donald Trump. O presidente norte-americano avisou ontem que se não houver encontro com Xi Jinping no G-20, no final deste mês, em Osaka (Japão), irá aumentar as tarifas de imediato, sugerindo que as taxas podem ir além dos 25%. Além disso, Trump apontou para um novo alvo: o vinho francês, revelou, numa visita a França.Em termos de cotadas, o destaque vai para a queda de 10% da Beyond Meat. As ações da empresa que vende produtos vegan estão a cair após uma vertiginosa subida de 572% desde 1 de maio, dia em que os títulos da Beyond Meat foram admitidos à negociação em Nova Iorque. A desvalorização acontece no dia em que a JP Morgan Chase considerou que a cotada está agora sobrevalorizada dado que a avaliação bolsista implícita de 10 mil milhões de dólares é 27 vezes superior às vendas estimadas de 2020, segundo a Bloomberg.Nas subidas destacam-se cotadas mais sensíveis às notícias sobre as relações comerciais como é o caso das chinesas Baidu, Alibaba e JD, que estão cotadas em Nova Iorque, assim como a Boeing, a Caterpillar e o grupo de tecnológicas conhecidas como as FAANG - Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google - que sobem entre 1% a 1,6%.