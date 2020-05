Embora o confinamento e as paralisações decretadas pela Casa Branca tenham pressionado as vendas a retalho em apenas metade do mês de março, em abril o "shutdown" fez se sentir em todo o mês. Com a maioria dos norte-americanos fechados em casa, para conter a propagação da covid-19, e com o desemprego a subir para níveis não antes vistos desde a era da Grande Depressão, as pessoas reduziram drasticamente os gastos.



Doze dos treze segmentos no retalho sofreram quedas, liderados pelo declínio de 78,8% sentido nas lojas de roupa, seguido pela queda de 60,6% nas receitas registadas nas lojas de tecnologia e eletrónica, segundo o departamento do Comércio. O único segmento onde não se registou uma queda foi nas lojas online, que incluem a Amazon, em que se notou um aumento de 8,4%.



Outros dos segmentos mais prejudicados foram as lojas de comida e bens essenciais que viram as receitas cair 13,1% em abril. Pior registo foi notado pelos restaurantes de bares com uma queda de 29,5%.



Esta redução vertiginosa das receitas com as vendas a retalho é uma das principais condutoras das estimativas pessimistas para a prestação do PIB (produto interno bruto) dos Estados Unidos, para este trimestre, em que se espera o maior declínio desde 1947.



Agora, com a reabertura gradual em alguns estados norte-americanos, espera-se um ligeiro aumento no próximo mês. Os dados de maio serão divulgados pelo departamento do comércio dos Estados Unidos em meados de junho.