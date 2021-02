Veredito do julgamento político de Trump adiado com audição de testemunha

Leia Também Julgamento de Donald Trump avança no Senado

Numa decisão considerada pelos media norte-americanos inesperada, o Senado acabou por adiar do veredito final do cado de impeachment de Donald Trump, ao autorizar que os democratas chamem como testemunha uma congressista republicana para a confrontar com as suas notas de que o ex-presidente teria alinhado com a multidão que invasão o Capitólio a 6 de janeiro.Os democratas chamaram assim Jaime Herrera Beutler, porque dizem que a congressista tem informação relevante sobre uma chamada telefónica feita por Donald Trump.A audição foi aprovada por 55 senadores, contra 45.E com esta audição, o veredito que era esperado para o início da noite (em Washington) de sábado poderá ser adiado, já que a audição estenderá os trabalhos. E poderá abrir a portar a mais chamadas de testemunhas.