Senado reverte decisão e avança no julgamento político de Trump

O Senado, depois de uma pausa para reavaliar o impacto da audição de testemunhas que tinha sido aprovada inicialmente, reverteu a decisão. Já não serão ouvidas testemunhas e assim o caso contra Donald Trump prossegue para as alegações finais, iniciando-se nessa fase com Jamie Raskin que vai resumir a acusação ao ex-presidente, que respondeu no Senado por alegado incitamento à invasão do Capitólio a 6 de janeiro.Segundo a imprensa norte-americana, segue a Raskin os advogados de Trump.E depois disso o Senado decidirá se pretende uma sessão de encerramento para discutir os factos levados ao julgamento, antes de decidir a votação final.Foi a acusação que deixou cair o pedido para obter o testemunho da congressista Jaime Herrera Beutler, que considerava chave. Numa primeira fase tinha sido aprovado o seu testemunho , o que levaria ao adiamento da votação. Agora avança-se no processo que inicialmente se apontava para uma votação final durante este sábado.