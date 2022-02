Leia Também China não está a cumprir a fase 1 do acordo comercial, dizem EUA

A paciência de Washington acabou. A administração norte-americana quer que Pequim avance com "ações concretas" de forma a cumprir integralmente o acordo comercial "Fase 1", assinado ainda durante o mandato de Donald Trump."Como herdámos este acordo estamos a cumprir a nossa parte, mas a República Popular da China não está a cumprir por inteiro a sua parte e a nossa paciência está a esgotar-se", afirmou uma fonte da Secretaria de Estado do Comércio da Administração Biden, contactada pela Reuters.A mesma fonte esclarece que Pequim "tem continuado a envolver-se nas conversações com Washington", mas que "não tem tomado ações concretas".O acordo comercial "Fase 1", assinado em durante o mandato de Donald Trump, colocou um ponto final à guerra de tarifas entre a China e os EUA, e entre outras obrigações, vinculou Pequim a importar bens norte-americanos, entre 2020 e 2021 na ordem dos 200 mil milhões de dólares.No entanto, até novembro do ano passado, o regime de Xi Jinping cumpriu apenas 60% da meta, de acordo com dados compilados pelo Peterson Institute for International Economics.Na passada terça-feira, a representante comercial dos EUA, Sarah Bianchi, já tinha declarado que a conversas com Pequim sobre este assunto "têm sido muito difíceis".As autoridades norte-americanas, citadas pela Reuters, frisam que "Pequim não tem dado sinais reais nos últimos meses de que irá suprir esta lacuna e honrar os seus compromissos".Em Pequim, Zhao Lijian, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrageiros de Xi Jinping esclareceu que "os EUA devem cooperar com a China de forma a reforçar os laços comerciais e económicos", não abordando diretamente esta questão."Para os problemas específicos que emergem das relações económicas e comerciais entre os dois países, os dois lados devem resolvê-los envoltos num espírito de respeito mútuo", acrescentou Zhao Lijian, durante uma conferência de imprensa.A administração norte-americana publica esta terça-feira a balança comercial de 2021. Os analistas consultados pela Reuters apontam para "que os números reflitam que a China não cumpriu a promessa de aumentar as compras de bens norte-americanos".