China escolhe economista formado nos Estados Unidos para dirigir banco central

A China escolheu hoje um economista formado nos Estados Unidos para governador do Banco Popular da China (banco central), numa altura em que Pequim tenta reduzir os riscos financeiros e travar o aumento do endividamento.

Reuters

Yi Gang (na foto), que desde 2008 ocupava o cargo de vice-governador do banco central, substitui Zhou Xiaochuan, responsável máximo pelo organismo nos últimos 15 anos, confirmou hoje a Assembleia Nacional Popular (ANP), órgão legislativo do país.

A ANP aprovou ainda a elevação de Liu He, conselheiro económico do presidente chinês, Xi Jinping, ao cargo de vice-primeiro-ministro, passando a supervisionar as reformas económicas.

O Partido Comunista Chinês (PCC) está a tentar travar o crescente endividamento do país, reduzir disputas comerciais com os EUA e a Europa e tornar o sector estatal mais produtivo.

Os líderes chineses prometeram já abrir mais indústrias ao sector privado e a competidores estrangeiros, mas empresários afirmam que o processo tem sido demasiado lento.

A ANP aprovou ainda a escolha de Zhong Shan para um segundo termo como ministro do Comércio. Liu Kun foi eleito para ministro das Finanças.

Yi Gang, 60 anos, ficou conhecido entre investidores e reguladores estrangeiros como o responsável pela Administração Estatal de Divisas Estrangeiras do país.

Doutorado pela universidade norte-americana de Illinois, Yi deu aulas na universidade de Indiana e tem uma licenciatura em Administração de Empresas, pela universidade de Hamline, estado norte-americano de Minnesota.

Apesar do prestígio do cargo, o governador do banco central chinês tem poderes limitados. A instituição não está encarregue da política monetária do país e a sua tarefa é executar políticas feitas por um organismo oficial, cuja identidade dos membros é secreta.