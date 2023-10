China usa proibições de saída para intimidar empresários

As proibições de saída do país, mesmo para quem tem passaporte estrangeiro, é uma estratégia que está a ser usada pela China para conduzir investigações criminais.





Uma das últimas vítimas desta tática, segundo o Wall Street Journal, foi o diretor-geral da empresa de consultoria de risco norte-americana Kroll, Michael Chan que terá sido impedido de sair da China continental após viajar de Hong Kong em julho. A investigação remontará a factos passados há anos e que não tem como alvo nem Chan nem o seu empregador.





O uso de proibições de saída pela China tem como alvo tanto cidadãos chineses como estrangeiros que só se apercebem das proibições quando tentam sair do país, explica o jornal online Semafor.





Segundo homens de negócios que estiveram em contacto com as autoridades chinesas afirmam que este tipo de ação faz parte do plano do governo para controlar a narrativa do desenvolvimento do país e impedir que empresas estrangeiras recolham informações que possam ser prejudiciais à reputação de Pequim, acrescenta o Wall Street Journal.





A China tem vindo a criar condições de contexto intimidatórias para empresários que consideram viajar para o país. No final de junho, o Departamento de Estado dos EUA emitiu um aviso aos americanos para "reconsiderar a viagem" ao continente devido à "aplicação arbitrária das leis locais, proibições de saída e o risco de detenções injustas".