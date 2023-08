China tenta estimular consumo e animar economia com corte de taxas

É uma corrida contra o tempo para evitar um abrandamento forte da segunda maior economia do mundo. O banco central da China e os reguladores financeiros estiveram reunidos nos últimos dias numa tentativa de concertar posições para reavivar a atividade económica. Em cima da mesa já na reunião desta segunda-feira está o corte de juros nas duas principais taxas para empréstimos a um e cinco anos.





A concretizar-se, esta decisão segue-se ao corte surpresa da semana passada na taxa a uma semana.





De acordo com a imprensa internacional, que cita um comunicado do Banco Popular da China (PBoC, na sigla inglesa), o supervisor instou os bancos a aumentarem os empréstimos a empresas e famílias numa tentativa de estimular o consumo e dar um novo impulso à economia.





Os economistas ouvidos pela Bloomberg esperam que as taxas a um ano sofram um corte de 15 pontos base, a maior desde janeiro do ano passado. O mesmo nível de redução é esperado para a taxa a cinco anos. Estas taxas estão atualmente em 3,55% e 4,2%, respetivamente.



Estas movimentações seguem-se a dados económicos desanimadores para os meses de junho e julho, nomeadamente o crescimento do PIB e a inflação. As autoridades chinesas projetam um crescimento de 5%, uma meta que parece cada vez mais distante.









O setor imobiliário, que sustenta mais de um quarto da atividade económica, tem dados fortes sinais de crise e a Evergrande – o gigante chinês da construção – entregou na semana passada um pedido de proteção de credores no sentido de avançar com uma grande reestruturação do negócio.



Os dados para a inflação também preocupam, uma vez que a variação de preços entrou em terreno negativo no mês de julho.