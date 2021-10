Evergrande retoma obras em 10 projetos imobiliários

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O conglomerado chinês Evergrande anunciou este domingo estar a retomar as obras em 10 projetos imobiliários de seis cidades chinesas, entre as quais Shenzhen. A construção ou conclusão de edifícios estava parada desde o final de agosto.





Num post na sua conta do "Wechat", citado pela Reuters, o gigante do imobiliário detalhou que alguns dos projetos agora retomados entraram na fase de decoração do interiores ou, noutros casos, tiveram a conclusão da fase de construção recentemente.





A construtora Evergrande explicou que os seus esforços para garantir a conclusão dos projetos visam transmitir confiança ao mercado, tendo a empresa disponibilizado um conjunto de fotos de operários a trabalharem em algumas das obras retomadas.





O conglomerado chinês já tinha assegurado, no mês passado, aos potenciais compradores que os edifícios e as casas compradas seriam concluídos.





O anúncio desde domingo surge depois de, na sexta-feira passada, o conglomerado chinês ter escapado a um "default" após o pagamento de 83,5 milhões de dólares à última hora.





O cupão dizia respeito ao primeiro que o Evergrande falhou, no final de setembro, e que deu origem a todos os receios que foram levantados em torno do bastante endividado setor imobiliário na China.