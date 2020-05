Japão entra em recessão mas quebra trimestral foi inferior à prevista

A economia nipónica entrou em recessão no primeiro trimestre, algo que não sucedia há quatro anos e meio, após o PIB ter contraído 3,4% em termos homólogos, indicou na madrugada desta segunda-feira o governo japonês.

A queda no PIB foi, ainda assim, muito inferior à contração de 4,6% esperada pela maioria dos economistas ouvidos pela Reuters.

O impacto da pandemia da covid-19 nas empresas e consumidores refletiu-se na evolução da economia do país do Sol Nascente e a maioria dos analistas antecipa que os efeitos serão ainda mais severos no atual trimestre.



A queda de 3,4% sucede à descida de 7,3%, segundo dados revistos, no último trimestre de 2019, o que coloca o país em recessão técnica.



A forte dependência do comércio externo do Japão levou a um impacto acentuado da pandemia e das restrições à circulação de bens entre países.



Mas os dados hoje revelados são menos negros do que era esperado pelos economistas. O consumo privado, que representa mais de metade do PIB, recuou 0,7%, quando as estimativas apontavam para uma quebra de 1,6%. No trimestre anterior, este indicador também tinha caído, então devido a uma subida na taxa de imposto no retalho de 8% para 10% a partir de outubro. As exportações, por seu turno, contraíram 6%.



Os economistas antevêem uma deterioração no atual trimestre, após o primeiro-ministro, Shinzo Abe (na foto) ter declarado em abril o estado de emergência na sequência de um recrudescimento no número de infeções com o novo coronavírus.