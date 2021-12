Filha de astronauta e apresentador de TV lançados no espaço em missão de Bezos

O foguetão New Shepard partiu às 10:02 locais (15:02 em Lisboa) de uma área deserta no estado do Texas, perto da pequena cidade de Van Horn.

A partida estava inicialmente prevista para as 09:45 locais.

Leia Também Jeff Bezos em busca do elixir da juventude. A nova obsessão de Silicon Valley é viver para sempre

No total, a bordo, seguiram seis pessoas, sendo que quatro delas pagaram para fazer a viagem suborbital.

Leia Também Congressistas dos EUA acusam responsáveis da Amazon de mentirem nas audiências

Esta missão, que se concluiu dez minutos depois com a aterragem da cápsula com os viajantes, foi a terceira com humanos a bordo da firma de Bezos e a 19.ª do New Shepard ao espaço, destacou a Blue Origin na sua conta no Twitter.

O foguetão elevou-se a mais de cem quilómetros, altitude considerada como a fronteira do espaço exterior, antes de regressar sem contratempos à Terra.

Leia Também Bezos entra no mercado do e-commerce do sudeste asiático

Além de Laura Shepard Churchley e Michael Strahan -- conhecido apresentador e ex-jogador profissional de futebol americano --, que foram convidados, integraram a denominada missão NS-19 o executivo de indústria espacial Dylan Taylor, o investidor Evan Dick, assim como o empresário Lane Bess e o seu filho Cameron Bess.

Os viajantes foram recebidos com aplausos e emocionados abraços por uma equipa da Blue Origin liderada por Bezos, que abriu a porta da cápsula.

Bezos inaugurou em 20 de julho os voos de turismo espacial da sua empresa com uma viagem na New Shepard, que nessa ocasião superou os 106 quilómetros de altitude.

Nesse voo, esteve acompanhado do seu irmão Mark, da aviadora de 82 anos Wally Funk e de Oliver Daemen, um estudante de 18 anos dos Países Baixos e filho de um multimilionário.

No dia 13 de outubro, o ator William Shatner, o mítico capitão Kirk da serie de ficção científica Caminho das Estrelas (Star Trek, em inglês), tornou-se aos 90 anos a pessoa mais idosa a viajar para o espaço a bordo da New Shepard.

Juntamente com Shatner viajaram Chris Boshuizen, cofundador da companhia de nanosatélites Planet Labs, e Glen de Vries, cofundador de uma plataforma de investigação clínica, que pagaram para ir ao espaço.

Essa missão integrou ainda Audrey Powers, vice-presidente da Missão e Operações de Voo da Blue Origin.