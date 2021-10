Bezos entra no mercado do e-commerce do sudeste asiático

O fundador da Amazon entrou numa ronda de investimento de Série B de 87 milhões de dólares para financiar a startup indonésia Ula. A aposta representa a entrada de Jeff Bezos no segmento de e-commerce do Sudeste Asiático.A Bezos Expeditions, a Northstar group, a AC Ventures e a Citius juntaram-se a uma ronda de investimento co-liderada pela Prosus Ventures, pela Tencent e pela B-Capital, segundo anunciou a Ula num comunicado citado pela Bloomberg. Antes desta ronda, a startup já tinha captado, em junho do ano passado, 10,5 milhões de dólares numa ronda seed e outros 20 milhões numa ronda Série A em janeiro.

A startup Ula é um marketplace de e-commerce com sede na Indonésia. Oferece soluções tecnológicas direcionadas para pequenos retalhistas, tendo como clientes na sua plataforma mais de 7.000 loja tradicionais. No total, a empresa tem um portefólio superior a 6.000 produtos, de acordo com a Bloomberg.



Com o novo financiamento, pretende agora expandir o negócio para mais cidades do Sudeste da Ásia, explorar a expansão internacional para fora da região, desenvolver uma oferta buy-now-pay-later (BNPL), bem como construir uma infraestrutura de abastecimento e logística local. Além do investimento, a empresa também nomeou um novo adviser: Pandu Sjahrir, que desempenha funções de comissário na bolsa da Indonésia.