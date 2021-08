Afeganistão: Popularidade de Joe Biden cai para nível mais baixo desde a tomada de posse

concordar com a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão.





947 respostas validadas (403 de eleitores democratas e 350 de republicanos)

46% dos americanos aprovam o desempenho de Joe Biden. Esta é a percentagem mais baixa registada nas sondagens semanais desde que Joe Biden sucedeu a Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, em janeiro. No mesmo dia da realização da sondagem,

44% dos entrevistados dizem que Biden fez um "bom trabalho" no Afeganistão e 61% querem que os Estados Unidos concluam a retirada das tropas dentro do prazo previsto.





custou milhares de milhões de dólares dos contribuintes e milhares de vidas americanas.



A taxa de aprovação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, atingiu o nível mais baixo desde que tomou posse, na sequência da tomada de poder dos talibãs em Cabul. Segundo uma sondagem do instituto Ipsos para a agência Reuters, a taxa de popularidade do presidente norte-americano caiu sete pontos percentuais, apesar de a maioria dos eleitoresA sondagem, realizada na segunda-feira com, revela queo desespero tomou conta do aeroporto de Cabul com centenas de habitantes a procurarem abandonar o país.O regresso dos talibãs ao poder no Afeganistão acontece depois de ter sido iniciada a retirada das tropas norte-americanas, que deverá estar concluída no próximo dia 31 de agosto. Apesar de o processo de retirada ter sido aprovado por Donald Trump, Joe Biden não procurou reverter o processo e veio defender que "os Estados Unidos não podem participar e morrer numa guerra que nem o próprio Afeganistão está disposto a lutar".Segundo outra sondagem da Ipsos, também realizada na segunda-feira, menos de metade dos norte-americanos aprovam a forma como Joe Biden liderou os esforços militares e diplomáticos dos Estados Unidos no Afeganistão este ano. JáA maioria dos inquiridos dos 18 aos 65 anos defendem ainda que a guerra no Afeganistão "iria terminar mal, independentemente de quando os Estados Unidos saíssem" e 75% apoiam a decisão de enviar tropas adicionais para garantir a segurança no Afeganistão até que a retirada fique concluída. A presença militar dos Estados Unidos no país