Aliados alertam para ameaça terrorista no aeroporto de Cabul

Estados Unidos, Reino Unido e Austrália apelaram aos cidadãos para saírem do aeroporto de Cabul devido à ameaça de um ataque terrorista por parte do Estado Islâmico, numa altura em que as operações de retirada de pessoas do Afeganistão está a decorrer em contrarrelógio.





A pressão para concluir a retirada de milhares de estrangeiros e de afegãos que ajudaram os Estados Unidos e os aliados na NATO, incluindo Portugal, ao longo de duas décadas de guerra contra os talibã, tem-se intensificado, já que as tropas têm de deixar o aeroporto antes do prazo final de terça-feira.





A embaixada dos Estados Unidos em Cabul emitiu um alerta ao final do dia de quarta-feira a recomendar aos cidadãos que evitem viajar para o aeroporto, aconselhando aos que já se encontravam junto às portas de embarque a abandonarem as instalações imediatamente, citando "ameaças de segurança".





O Reino Unido fez um apelo idêntico, com o ministro britânico com a tutela das Forças Armadas, James Heappey, a adiantar que as informações de um eventual atentado bombista suicida por parte de militantes do Estado Islâmico se tornaram "mais firmes".





"Não tenho palavras para descrever o desespero. A ameaça é credível, iminente e letal", afirmou James Heappey à rádio BBC, citado pela agência Reuters. A Austrália também instou os seus cidadãos a abandonarem a zona, alertando para a "muito elevada ameaça" de um ataque.