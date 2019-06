A Mercer divulgou o ranking das cidades mais caras em 2019. Lisboa está na posição 95.ª. No topo estão oito cidades asiáticas.

Oito das 10 cidades mais caras do mundo estão situadas na Ásia. O "troféu" de mais cara, pelo segundo ano consecutivo, vai para Hong Kong. A mais barata é Tunes, na Tunísia. Veja na fotogaleria quais são as 10 cidades mais caras e as 10 cidades mais baratas.