As cinco saídas da equipa de Trump em 15 dias

Nas últimas duas semanas são já cinco as saídas de elementos destacados da equipa de Donald Trump. A taxa de saídas no primeiro ano de Trump duplicou o máximo registado na administração Reagan.

"As pessoas vão sempre entrar e sair", escreveu Donald Trump no Twitter na semana passada justificando assim mais uma saída da sua administração. O presidente dos Estados Unidos acrescentou então que "há ainda algumas pessoas que eu quero trocar" na busca da "perfeição".